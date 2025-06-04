この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはくたまる(@chapikof)さんが投稿したあるエピソード。皆さんは、わが子の前でどのように振る舞いますか？どんなに体調が悪かったり、不安だったりしても、気丈に振る舞うのではないでしょうか。でも、弱音や愚痴をこぼすことはとても大切。皆さんは誰に心のうちを明かしていますか？今回は夫から見た妻の姿についての投稿をご紹介します。 夫からみた