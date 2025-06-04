大人気アニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』第9話「シャロンの薔薇」の設定画が公開された。新キャラクターやメカ、新衣装の設定画を見ることができる。【画像】かっけぇ！公開されたシャロンの薔薇、マチュ新衣装の設定画公開された設定画は、新キャラ・ララァ・スン（CV：羊宮妃那）、ヴァーニ（CV: 小倉唯）、カンチャナ（CV: 菱川花菜）。新衣装はコモリからもらったジャージを着るマチュ、そしてメカはシ