ソウル＝小池和樹】３日に投開票された韓国大統領選は、左派系最大野党「共に民主党」の李在明（イジェミョン）前代表（６０）が当選し、４日、大統領に就任した。３年ぶりに保守から左派に政権が交代した。李氏は就任演説で、韓国社会の分断を克服する考えを強調した。外交面では米韓、日米韓協力を推進する方針を示した。任期は５年。李在明氏は４日午前１１時過ぎ、国会議事堂で就任式を行った。李氏は演説で「限りない責