未来へ責任伝え続ける故郷で旧友らと一献交わしていたときのことである。同級生の一人が小学校の卒業文集を持ってきていた。皆は、文集を前に、口々に「懐かしい」などと声を上げて笑いあった。しばらくして、私のところにも文集が回ってきた。３０年以上前にはたして何を書いたのかと、小さなときめきを感じながらゆっくりめくっていくと、私の名前が大きく書かれたページにたどり着いた。そこには「未来」という題名に続い