元フジテレビアナウンサーの笠井信輔が3日に自身のアメブロを更新。結婚35周年を迎えたことを報告した。【映像】「我が家にオレオレ詐欺が」笠井アナ、通話音声を公開笠井は「昨日は6月2日結婚記念日でした」「結婚35周年」と書き出し、披露宴を行った都内のホテルで妻と食事をしたことを報告。自撮り2ショットを複数枚公開した。続けて、「ママが生きてたら『35年！長く続いたわね』ってきっと言うだろうな」という妻の言葉