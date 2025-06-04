飼い主さんに己のすべてをゆだね、その手の中でヘソ天する小鳥さんの姿が「X」で話題になりました。【写真】安心しきった様子で「ヘソ天」になる鳥さん画像をポストしたのは「かなめ＠siri 梵くら」（@sanbusho_cafe）さん（以下、飼い主さん）のアカウントで、小鳥さんのお名まえは「天ぷら」ちゃんといいます。天ぷらちゃんは1歳半になるジュウシマツの女の子で、飼い主さんは「ジュウシマツにしてもなんだかでかいですが女