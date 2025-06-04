名古屋のデパートに中日ドラゴンズの必勝を祈願できる社殿が出来ました。 【写真を見る】ドアラと一緒に必勝祈願！デパートに「びくとりぃ神社」誕生 勝利をつかめドラゴンズ！ ジェイアール名古屋タカシマヤ （山室雅子記者）「デパートの入口すぐに現れたのは神社です。ドアラといっしょにお参りできます」 ジェイアール名古屋タカシマヤに出来たのはドラゴンズの必勝を祈願する『びくとりぃ神