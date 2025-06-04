スターバックス」は、6月6日（金）から、初の辛フラペチーノ「ホットハニー オリエンタル マンゴー ＆ ティー フラペチーノ」を全国の店舗で発売。SNSでは「辛いってどんな感じ？」「飲んでみたい」と話題を集めている。【写真】異国情緒漂う味わい！通常の新作フラペ■最後はまるで火を吹くようなフラペチーノ今回登場する「ホットハニー オリエンタル マンゴー ＆ ティー フラペチーノ」は、サマーシーズン第2弾として発