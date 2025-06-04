「ミスタードーナツ」は、6月4日（水）から、55周年を記念した、今までにない“もっちゅり食感”が楽しめる新感覚ドーナツ「もっちゅりん」を、全国の店舗で発売。それにともない同日から、俳優の今田美桜が出演する新TVCMの放映を開始した。【写真】全種食べてみたい！「もっちゅりん」4品一覧■ラインナップは全4種今回登場する「もっちゅりん」は、国産のもち粉と米粉の配合にこだわった生地に、本シリーズのために開発し