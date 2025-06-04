あす、備蓄米がコンビニの店頭に並びそうです。ファミリーマートは随意契約をした政府備蓄米を５日（木）から東京都、大阪府の一部店舗で発売することを発表しました。同社によると、玄米が提供され次第、精米および袋詰めを行って、全国で順次発売する予定です。６月中旬に、南関東と関西。６月下旬に関東・中国・四国・九州・沖縄。７月上旬に、北関東・中部・北陸。７月中旬に北海道・東北・北関東・中部・北陸での販売を予定し