太平洋戦争末期の1944年8月、疎開する国民学校の学童をはじめ1700人あまりを乗せ、沖縄から九州へ向かっていた「対馬丸（つしままる）」がアメリカ潜水艦の攻撃を受け撃沈。わかっているだけでも1484人が犠牲となり、約7割が0歳から15歳の幼い命でした。悲劇を伝えるため、設立されたのが「対馬丸記念館」です。事件から80年目の節目となった2024年、平良次子（たいら・つぎこ）さんが館長に就任しました。平良館長の母・啓子（け