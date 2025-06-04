米人気ラッパーのディディもしくはパフ・ダディとして知られる大物音楽プロデューサーのショーン・コムズ被告（５５）が性的人身売買と恐喝の罪に問われた裁判が４日、ニューヨーク南部連邦裁判所で行われ、中心的証拠となっているホテル廊下での暴行映像をもみ消すため、警備員に１０万ドル（約１４３９万円）を支払っていたことが明らかになった。米メディア・ＡＢＣニュースが３日、報じた。２０１６年にロサンゼルスのイン