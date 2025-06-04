バンダイスピリッツは、『仮面ライダーガヴ』より「ゴチゾウ柄ポシェット」(各2,860円)を再販する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年7月発送予定。『仮面ライダーガヴ』よりゴチゾウ柄のポシェットが再販。前面にキッキングミゴチゾウ、背面にパンチングミゴチゾウがプリントされたものと、前面にポッピングミゴチゾウ、背面にチョコドンゴチゾウがプリントされ