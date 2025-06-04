Hiroko Hamada［東京４日ロイター］ - 前場の東京株式市場で日経平均は、前営業日比３８７円８５銭高の３万７８３４円６６銭と、反発した。前日の米国株高の流れを引き継いだほか、為替の円安基調も支えとなり、日本株はしっかりした展開が続いた。指数寄与度の大きい半導体株などが買われ、日経平均は一時４００円超高となる場面があった。ただ、買い一巡後はもみ合いとなった。日経平均は前営業日比２３９円高でスタート