AIモデルの開発現場では、大規模なモデルを用いて小規模なモデルをトレーニングする「蒸留」という手法が注目を集めています。この蒸留に関連して「中国企業のDeepSeekが2025年5月に発表したAIモデル『DeepSeek-R1-0528』がGoogleのGeminiで蒸留されている」という指摘が話題になっています。これは2025年1月に「DeepSeekはOpenAIのデータを蒸留している」という疑惑が浮上したことに続くものです。DeepSeek may have used Google'