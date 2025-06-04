【雷注意報】天気の急変注意 きのう３日（火）は雨でしたが、きょう４日（水）は天気が回復して晴れてきました。しかし油断は禁物、突然の雨に注意しましょう。 ４日（水）～５日（木）の《》、《》を画像で掲載しています。 高気圧の圏内ですが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。きょうの天気予報と予想最高気温 天気の傾向は晴れのち曇りです。 東京地方は、正午からの降水確率が１０％ですが、午後６