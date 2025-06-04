野菜のはさみ焼きでボリュームアップ！ひき肉を使ったおかずを献立のメインにしたいけれど、量が少ないかも？そんな時は、輪切りの野菜を使った「はさみ焼き」にすれば、ボリュームが出ます！さまざまな野菜を使ったはさみ焼きレシピを集めました。輪切りの野菜でひき肉をはさみ、コロンとしたフォルムにすると見栄えがよく、食べやすく仕上がります。なすなどの実野菜のほか、れんこんなどの根菜でもおいしくできますよ。なすb