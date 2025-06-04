伊春市の五営紅松（チョウセンゴヨウ）林海風景区の景色。（５月２０日、ドローンから、伊春＝新華社記者／謝剣飛）【新華社ハルビン6月4日】中国黒竜江省伊春市は小興安嶺山脈の奥地にあり、森林被覆率が83.8％に達する。400万ヘクタールもの山々と川、樹海、面積がアジア最大のチョウセンゴヨウの原生林、700本以上の天然河川とマイナス酸素イオン濃度1立方センチ当たり平均2万7千個という良質な空気など、豊かな生態資源を