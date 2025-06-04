6月20日公開の映画『ルノワール』のジャパンプレミア舞台あいさつが3日、都内で行われ、鈴木唯、石田ひかり、リリー・フランキー、中島歩、河合優実、坂東龍汰、早川千絵監督が登場した。映画『ルノワール』のジャパンプレミア舞台あいさつに登場した鈴木唯第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門への出品を果たし、6月20日より全国での公開が決定した映画『ルノワール』。メガフォンを取った早川千絵監督は、前作『PLAN 75』