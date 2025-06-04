年金制度改革関連法案が4日、参議院本会議で審議入りしました。石破首相「3党の修正案は、将来の幅広い世代の基礎年金の給付水準の確保の方向性をより明確にするものと考えております」審議入りした年金制度改革関連法案は、自民、公明の与党と立憲民主党の3党が基礎年金の底上げ措置を盛り込むことなどで合意し、修正を行っていて、来週にも参議院本会議で可決、成立する見通しです。立憲民主党の森本議員は与党側に協力した理由