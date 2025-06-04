Image: VAIO公式サイト 新色のシルバー、いいね！VAIOのモバイルノート「VAIO F14（VJF142）」「VAIO F16（VJF162）」の2025年モデルが、2025年6月13日に発売されます。直販価格は「VAIO F14」が14万4800円、「VAIO F16」が14万9800円。さらなる定番を目指してどちらのモデルとも2年ぶりのアップデート。VAIOはノートPCの定番を目指しており、今回のモデルも「このあたりを抑えてくれてればO