加熱式たばこ市場でシェアを集めるブランド「IQOS ILUMA（以下、アイコス イルマ）」。その専用スティックとして、コスパの高さ＆旨さで人気なのが「SENTIA（以下、センティア）」シリーズだ。「TEREA（テリア）」シリーズと比べて50円安く設定されており、全体的にクセのないクリアな味わいも魅力とされている。2022年のデビュー以降、徐々にフレーバーを増やし、今年3月には「センティア スムース バイオレット」も新たに登場。