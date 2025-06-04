【「ドラゴン養ってください」第4巻】 6月12日 発売 価格：770円 ドラゴン養ってください」第4巻 書影 【拡大画像へ】 小学館は、6月12日に発売されるマンガ「ドラゴン養ってください」第4巻の発売を記念した、ノベルティフェアを全国の対象書店で順次開催する。 「ドラゴン養ってください」は原作・牧瀬初雲氏、作画・東裏友希氏によるマンガ作品。今回のフェアでは、東裏