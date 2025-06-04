特産の枝豆を全国にPRしようと、花角知事は4日の会見で「えだまめ県、新潟。」のキャッチコピーを発表しました。4日朝開かれた知事会見で、花角知事が発表した県産枝豆PRのキャッチコピー…それが、「えだまめ県、新潟。」です。新潟県は枝豆の作付面積が16年連続で全国1位ですが、知名度が低いことが課題となっていました。〈花角英世知事〉「なかなか新潟＝えだまめということがまだ知られておりませんのでしっかりP