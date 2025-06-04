４日前引けの日経平均株価は前日比３８７円８５銭高の３万７８３４円６６銭。前場のプライム市場の売買高概算は７億４７８６万株、売買代金概算は１兆９１４０億円。値上がり銘柄数は１２４１、値下がり銘柄数は３３４、変わらずは５４銘柄だった。 日経平均株価は上昇。前日の米株式市場で、エヌビディア＜NVDA＞などハイテク株が買われた。この流れを受け、東京市場も値を上げてスタート。日経平均株価の上昇幅は朝