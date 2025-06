アイドルグループ・日向坂46の富田鈴花が、初のソロライブ『Suzuka Tomita (Hinatazaka46) One Last Live on MTV』を、7月23日に東京・立川ステージガーデンにて開催することを発表した。【写真】あざとい!大きめシャツから美脚&肩チラリな富田鈴花14thシングル「Love Yourself」の活動をもって日向坂46から卒業することを発表している富田。今回発表されたソロライブは、日向坂46の卒業を前に、富田がファンへ感謝を伝える