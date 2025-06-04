´Ú¹ñ¡¦Ãæ±ûÆüÊó¤Ï6·î3Æü¡¢´ÚÃæ»ÃÄêÁ¼ÃÖ¿å°è¡ÊPMZ¡Ë¼þÊÕ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¥Ö¥¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¤¸¤¿¡£PMZ¤Ï2001Ç¯¤Î´ÚÃæµù¶È¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤¬¶¦Æ±´ÉÍý¤¹¤ë¿å°è¤ò¤¤¤¦¡£µ­»ö¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ö¥¤¤ÏÃæ¹ñ¤¬³¤ÍÎ´ÑÂ¬ÍÑ¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¿ô¤Ï13¸Ä¤â¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¹â¤µ¤¬10m¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¾õ¤Î¥Ö¥¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡Ö¥Ö¥¤¤Î¼ÂÊª¼Ì¿¿¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£Ãæ¹ñ¤¬¥Ö¥¤¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯¼£ÅªÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ