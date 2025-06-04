【モデルプレス＝2025/06/04】日向坂46の富田鈴花が、初のソロライブ「Suzuka Tomita （Hinatazaka46） One Last Live on MTV」を、7月23日に立川ステージガーデンにて開催することを発表した。【写真】日向坂46富田鈴花、スラリ美脚披露◆富田鈴花、初ソロライブ決定14thシングル「Love Yourself」の活動をもって日向坂46から卒業することを発表している富田。今回発表されたソロライブは、日向坂46の卒業を前に、富田がファンへ