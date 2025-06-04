株式会社焦点工房は、TTArtisanの交換レンズ「AF 35mm f/1.8 II」にシルバーカラーの製品を追加。6月4日（水）に発売した。希望小売価格は3万円。ソニーE、ニコンZ、富士フイルムXマウント用を用意する。 APS-Cサイズのイメージセンサーに対応するAF単焦点レンズ。35mm判換算で約54mm相当の画角を持つ。従来はブラックのみだったが、シルバーの追加により2色での展開となる。 AFには