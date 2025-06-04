【モデルプレス＝2025/06/04】モデルでタレントの藤田ニコルが3日、自身のInstagramを通じて南フランスでのオフショットを公開。ヘルシーな腹見せコーデが注目を集めている。【写真】藤田ニコル、美腹見せコーデ◆藤田ニコル、腹見せで美スタイル披露藤田は、南フランス・ニースで撮影された写真を投稿。白のノースリーブトップスからちらりとお腹をのぞかせ、ワイドデニムを合わせたリラックス感あるサマールックを披露した。大き