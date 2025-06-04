コスプレイヤーerinさん（@erin7077）が『ONE PIECE』の人魚姫しらほしのコスプレ写真をSNSに公開した。リュウグウ王国の王女しらほしの慈愛に満ちた笑み。海底まで包み込むような優しさがあふれ出るカットは、美しき人魚姫を一層際立たせている。撮影は、カメラマンあやさん(@116_ayapon)が担当。マリンブースで演出された海中空間の中、しらほしの世界観を完璧に再現した。SNSには「新しいしらほしだ〜！！！えりんさんの