西日本は厳しい暑さが戻ってきました。きょう西日本は広く高気圧に覆われ、午前中からぐんぐん気温が上昇しています。きょうの予想最高気温は、▼宮崎市で32℃、▼鹿児島市や高知市で31℃、▼福岡県久留米市で30℃など真夏日が予想されているところもあります。この暑さは7日土曜日まで続く見込みで、熱中症に注意が必要です。