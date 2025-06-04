Travis Japanの公式Instagramがストーリーズを更新。「“今夜はナゾトレ”ありがとうございました」というコメントととともに、松田元太＆松倉海斗とSnow Manの阿部亮平、timeleszの松島聡＆篠塚大輝が笑顔で“TJポーズ”をしている写真を公開した。阿部には「阿部くん」、松島には「聡」、篠塚に「しの」と記されている。 【画像】阿部亮平＆松島聡＆篠塚大輝＆松田元太＆松倉海斗＆ロザン宇治原がファイティ