【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「皆さんの器や人柄に支えられた撮影現場でした。初主演作でそんな最強のチームとご一緒できて、本当に幸せでした！」（Aぇ! group正門良規） 主演：正門良規（Aぇ! group）、ヒロイン：高梨臨によるドラマ『ムサシノ輪舞曲』（テレビ朝日系毎週土曜11時～）がクランクアップを迎えた。 龍平（正門良規）と環（高梨臨）が幾度となく一緒の時間を過ごしてきた、環のバレ