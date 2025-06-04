¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö¥µ¥Ó¸åÈ¾¡¢Ïµ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡È¥ª¥ª¥«¥ß¥À¥ó¥¹¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÀé²ì·ò±Ê¡Ë ²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special¡Ù¤ÎÂè8²ó¤¬¡¢6·î5Æü16»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ ¡ØStar Song Special¡Ù¤Ï¡¢¡È¸½Ìò¤Î¥¹¥¿ー¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀèÇÚ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¿·¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÂ¾¡¢¡È¥¹¥¿ー¤Î¸¶ÀÐ¡É¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ËÄ©Àï¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÀèÇÚ¥¢&#1