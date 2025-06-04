新横綱昇進の口上は、「この世にただ一つしかない、他に求めても得られない特別なもの」との意味を持つ四字熟語――。大相撲夏場所（5月11〜25日、東京・国技館）で大関4場所目の大の里が2場所連続4度目の優勝を飾り、75代横綱を射止めた。7月の名古屋場所（IGアリーナ）の番付編成会議と臨時理事会を経た直後の伝達式で、「唯一無二の横綱を目指します」と決意を述べた。日本出身の横綱誕生は2017年初場所後の稀勢の里（現二所ノ