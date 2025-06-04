随意契約の備蓄米の流通が全国に広がる中、小泉農水大臣は残る政府の備蓄米の一部を日本酒などの“加工用”として放出することを検討していると明らかにしました。先頭に並んだ人「やっぱり（米は）主食やから、日本人の。もうちょっと流通を良くしてもらわないと一般市民は困ります」兵庫県加古川市のスーパーでは、けさ備蓄米の販売が始まり、およそ160人が列を作りました。価格は5キロ＝2111円（税込）で、開店時間を15分前倒し