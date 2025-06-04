「ミスタープロ野球」と呼ばれた長嶋茂雄・読売巨人軍終身名誉監督の死去から一夜明けた４日、指導を受けた松井秀喜さん（５０）が東京都内の長嶋さんの自宅を弔問に訪れた。米国から早朝に帰国し、約２時間にわたって恩師の傍らで死を悼んだ松井さんは「（一報を聞いた時は）やはりショックだった。今にも目を開けそうなくらいで、意志があるように感じた」と沈痛な面持ちで語った。松井さんは１９９３年に巨人に入団し、当時