4日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比290円高の3万7800円と急伸。日経平均株価の前場現物終値3万7834.66円に対しては34.66円安。出来高は1万6464枚となっている。 TOPIX先物期近は2788.5ポイントと前日比14ポイント高、現物終値比2.7ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 37800+29