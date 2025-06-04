「ドジャース−メッツ」（３日、ロサンゼルス）ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が「２番・遊撃」で復帰。初回の第１打席で右前打を放った。０−１の一回、１番お大谷が見逃し三振で迎えたベッツの第１打席。２トライクからの３球目を鮮やかに右前にはじき返し、球場の大歓声を浴びた。さらに、続くフリーマンの右翼線二塁打で激走し、一気に一塁から生還。あっという間に同点に追いついた。ドジャースはさらに１死一、