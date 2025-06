浜崎あゆみさん(46)が2025年6月2日、自身のインスタグラムを更新。アジアツアーに向けて準備をする様子を披露した。「ayuasiatour2025」2025年でデビュー28年目に突入し、4月8日の日本公演からアジアツアーを再開させた浜崎さん。インスタグラムでは、「These next few days will be the final steps to restarting our journey.」(これからの数日間は、私たちの旅を再開するための最後のステップとなるでしょう)と投稿した。