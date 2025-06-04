トゥービーソフトジャパンは、フロントエンドに特化したローコード開発プラットフォーム「NEXACRO」の進化がわかる！次世代のUI/UX開発を切り拓くプライベートセミナーを2025年7月16日に、秋葉原UDXにて開催します。 トゥービーソフトジャパン プライベートセミナー2025  日時： 2025年7月16日(水)15:00〜17:00会場： 秋葉原UDX GALLERY NEXT-3費用： 無料(事前登録制)申込： https://www.tobesoft.co.jp/semi