4日の大分県内は高気圧に覆われて気温が上昇し、真夏日になるところもあり、熱中症に注意が必要です。 【写真を見る】高気圧に覆われ気温上昇30度以上の真夏日なるところも大分 大分県内は、西から近づく高気圧に覆われ、雲が少なく広く晴れています。日差しにより紫外線が非常に強くなるとともに、日中は各地で気温が上昇する見込みです。 最高気温は、大分市で29度、日田市で30度と真夏日になる予想です。外出の際は帽子