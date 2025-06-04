不用品回収業者「粗大ゴミ回収本舗」は、全国の20〜60代の男女500人を対象に、「不用品・ゴミと虫の発生」に関する実態調査を実施しました。 粗大ゴミ回収本舗「不用品・ゴミと虫の発生」に関する実態調査  ● 調査方法：インターネット調査(クラウドワークス)● 調査対象：全国の20代〜60代の男女500名● 調査期間：2025年5月● 実施主体：粗大ゴミ回収本舗(株式会社ゴン) 不用品回収業者「粗大ゴミ回収本舗