夏のキャンプや車中泊、マリンレジャーなどで、あると重宝するのが好きな場所に移動させて使えるポータブルタイプの冷凍冷蔵庫。サンコーの新製品「キャスター付き車載用冷凍冷蔵庫18L」（2万8000円）は、多用途に使える絶妙な容量でキャスター＆ハンドル付き。アウトドアでも日常使いにも対応できるAC/DC両対応で、置き場所に困らない縦型設計も大きな魅力。-20℃まで冷却できるパワフルな冷却能力で、冷え冷えのアイスクリームも