配偶者の浮気行為は、夫婦関係に深刻な影響を及ぼします。今回は、配偶者が不誠実であると疑うべき警告サインと、そのような状況での適切な対処法を紹介します。【秘密が増えた変化】もしも夫が、急にスマートフォンを手放さなくなったり、プライバシーを強く主張するようになったら、警戒心を持ちましょう。こうした行動は、何かを隠している可能性があることを示しています。【家族との距離が遠のく】夫が最近、家族と距離を置く