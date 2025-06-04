ベッカム家との確執が取り沙汰されるブルックリン・ベッカムとニコラ・ペルツ夫妻。母ヴィクトリア・ベッカム結婚式を台無しにされたとするペルツ家関係者の証言が報じられ、注目を集めたばかりだが、2人でこれから結婚式を控えるカップルへのアドバイスを語った。【写真】懐かしい日々！ヴィクトリア・ベッカムのショーに一家集結不仲噂のブルックリン＆二コラ・ペルツの姿もPeopleによると、この度ブルックリンとニコ