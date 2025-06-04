エコバックスジャパンは、エコバックス史上、最もコンパクトなOMNIステーションを搭載した『DEEBOT mini』を、2025年5月23日(金)より販売中です。 エコバックスジャパン『DEEBOT mini』 発売日 ：2025年5月23日(金)メーカー希望小売価格 ：69,800円(税込)製品サイズ(W×D×H)cm：本体：28.6×28.6×9.98ステーション：32×40×38.5 エコバックスジャパンは、エコバックス史上、最もコ