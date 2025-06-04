ホットペッパーグルメ外食総研が4月の外食市場規模を発表。2カ月ぶりに市場規模が前年同月を上回ったものの、業態別や男女別では増減が大きく異なったことが分かった。【前月は】3月の外食市場規模は3162億円、3カ月ぶりに前年割れ実施率や回数が悪化■外食市場は新型コロナ前比も回復傾向に2日、ホットペッパーグルメ外食総研が4月の外食市場調査を発表した。4月の外食市場規模は前年同月比113億円増の3,040億円となり、2カ