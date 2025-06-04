日米首脳電話協議に置いて盛り上がった話？新戦闘機の会話は盛り上がりを見せた？アメリカのドナルド・トランプ大統領は、2025年5月23日に行われた石破茂首相との日米首脳電話協議において、同国が開発中の次世代戦闘機「F-47」に言及したと報じられました。飛行するF-47のイメージ（画像：アメリカ空軍）政府関係者が国内主要メディアに明かしたところによると、トランプ大統領は協議中、次世代戦闘機F-47の開発に加え、既存